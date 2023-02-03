"Украина спасла мир": эксперт рассказал о безумном плане Путина, который ему не удалось реализовать

Российский оппозиционер подчеркнул, что с самого начала в планах Путина была не война с Украиной.

Пионтковский рассказал о безумном плане Путина, который диктатору не удалось реализовать / УНИАН скриншот

Российский диктатор Владимир Путин рассматривал полномасштабное вторжение в Украину как подготовку к войне с НАТО. Захватив Украину, глава Кремля планировал дальше идти на страны Балтии. Однако героическое сопротивление нашей страны разрушило безумный план Путина. Такое мнение высказал российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский.

"Путин за несколько дней до начала полномасштабной войны, между 5 и 24 февраля, после возвращения из Пекина, был в эйфорическом состоянии, уверенный в своей победе... Он сделал на пресс-конференции неожиданное признание. Он сказал – мы понимаем, что уступаем НАТО на конвенционном уровне, но превосходим на ядерном, у нас чудо-оружие. Он был искренне в этом уверен и раскрыл все планы", - сказал Пионтковский в эфире канала Freeдом.

Российский оппозиционер подчеркнул, что с самого начала в планах Путина была не война с Украиной, ведь он планировал без всяких усилий взять Киев за три дня, а война с Западом.

"Украину он должен был пройти через несколько дней, взяв Киев. И после этого, в ореоле своей великой победы, стать на границе Балтии и Польши, стран НАТО, и повторить их знаменитую формулу – "собирайте свои манатки и убирайтесь вон". И начать войну с НАТО. План был такой – Украину он проходил как танк, вступал в Прибалтику", - пояснил он.

По словам Пионтковского, понимая, что на конвенционном уровне НАТО сильнее, в решающий момент Путин хотел вытащить свою ядерную бомбу, замахнуться ею, и таким образом заставить Запад капитулировать.

"Может, даже и ударил бы по одному из европейских городов или большому соединению. Такова была доктрина Путина-Патрушева использования ядерного оружия. Украина спасла мир от этого сценария своим героическим сопротивлением, и теперь Путину не до наполеоновско-гитлеровских планов", - отметил эксперт.

Кто такой Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме. С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями. Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможность ухода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде оказания БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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