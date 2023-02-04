ВСУ мастерски ликвидировали церковного певчего, который добровольно пошел убивать украинцев

До полномасштабного российского вторжения оккупант пел в местном хоре и воспитывал семерых детей.

ВСУ ликвидировали оккупанта Алексея Рубченкова / ВКонтакте

Вооруженные силы Украины 9 января искусно ликвидировали 46-летнего российского захватчика Алексея Рубченкова, который родом из Ярославля.

Как сообщают местные СМИ, до полномасштабного российского вторжения оккупант пел в местном хоре и воспитывал семерых детей, но затем решил поступить на военную службу и добровольно пошел убивать украинцев.

"В Украине 9 января погиб стрелок, старший сержант Алексей Рубченков. Известно, что Алексей по собственному желанию подписал контракт, чтобы поехать участвовать в боевых действиях. Его знакомые пишут прощальные письма в социальных сетях", - пишет ярославское издание.

На известие о смерти российского захватчика также отреагировал священник Иоанн Православный, который, видимо, и благословлял Рубченкова убивать мирных украинцев.

"Скорбная весть в нашем приходе. Певчий, отец семерых детей, чтец нашего прихода отдал жизнь за веру и родину во время участия в "СВО", - написал священник в соцсетях.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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