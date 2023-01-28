"По-тихому задвухсотился": ВСУ ликвидировали российского топ-офицера

Ликвидированный майор был начальником штаба российского батальона связи.

ВСУ ликвидировали российского майора / Коллаж фото Анатолий Штефан, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские военные ликвидировали русского майора, который был топ-офицером в одном из батальонов русской армии. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Российские пропагандисты сообщили о том, что начальник штаба майор Олег Горбенко стал "двухсотым".

"Начальника штаба 674 отдельного батальона связи майора Олега Горбенко по традиции прикопали по-тихому. Детская мечта о деде на палке осуществилась", - написал Штефан.

Напомним, в России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из зауральского Челябинской области. Поскольку все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить оккупанта пришлось в долг.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидированный 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.

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