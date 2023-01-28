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"Не было никаких заявлений": Игнат опроверг информацию об ожидании 24 истребителей F-16

28 января 2023, 16:48
Юрий Игнат заявил, что 24 истребителя будет мало для защиты воздушного пространства Украины.
F-16, Юрий Игнат
Игнат объяснил в чем сложность с передачей Украине F-16 / Википедия, Командование Воздушных сил Украины

Со стороны Украины не было никаких заявлений об ожидании передачи 24 истребителей F-16. Распространение такой информации является "выдачей желаемого за действительное". Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В СМИ была опубликована информация, где вышло так, что Украина якобы хочет получить 24 истребителя F-16. Поймите, что не было никаких заявлений и такие вещи очень негативно влияют, потому что информация очень чувствительна и не любят партнеры, когда выдается что-то желаемое за действительное", - сказал Игнат.

В будущем Украина действительно может получить западную авиацию. Её количество может даже достигать несколько бригад. Однако перед этим украинские пилоты будут проходить обучение.

"Нам не дадут сразу бригаду или несколько этих самолетов. Речь будет идти о снабжении определенными подразделениями, как это говорилось и с другими вооружениями. Обучение тоже будет проходить поэтапно. Поэтому сначала речь может идти о двух эскадрильях, а одна эскадрилья - это 12 самолетов", - объяснил Игнат.

Он также заявил о том, что даже 24 самолетов для Украины будет мало. Их не хватит для охраны воздушного пространства Украины.

"Нам не 24 нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства для Украины", - добавил Игнат.

Украина может получить истребители F-16

Ранее Владимир Зеленский призвал увеличить военную помощь Украине для отражения вооруженной агрессии РФ. Он также призвал союзников созвать новое заседание в формате "Рамштайн" для того, чтобы обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее намекнул, что уже может происходить подготовка к поставке американских истребителей F-16 Украине.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что переговоры с партнерами о передаче авиации идут в ускоренном режиме. Однако, по его данным, есть те, кто боится, что после передачи вооружения "мировая архитектура в связи с войной полностью сломается".

Другие новости:

война в Украине вторжение России F-16 Юрий Игнат
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