'Готовы договориться': Франция хочет стать гарантом безопасности для Украины

Сейчас Франция вместе с партнерами в поисках наилучшего способа поддержки Украины в долгосрочной перспективе.

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Франция может стать гарантом безопасности для Украины / коллаж: Главред, фото: ОПУ, pixabay.сом

Франция хочет обсудить с Украиной Соглашения о гарантиях безопасности, которые помогут защититься от военной агрессии в будущем.

"Франция готова договориться с Украиной о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита", - об этом на сайте сообщила министр иностранных и европейских дел Катрин Колонна.

Французская помощь Украине

Напомним, что Франция предоставит ВСУ ракеты большой дальности. Во Франции на вооружении есть ракеты большой дальности Storm Shadow. Однако для них используется название SCALP-EG. Ракеты большой дальности позволят Украине осуществить контрнаступление.

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Франция в ближайшие недели передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC. Во время встречи в Париже Зеленский и Макрон говорили о "формуле мира", создании "коалиции истребителей" и дальнейшей военной помощи Украине.

Китай против длительной войны в Украине и поддержит "политический мирный план" Франции. Затягивание войны страны-агрессора России против Украины нанесет ущерб всем сторонам, считает лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Макрон в Пекине пытается убедить Си Цзиньпина не идти ва-банк с Путиным. Президент Франции, похоже, делает ставку на то, что попытки убеждения с большей вероятностью повлияют на поведение Пекина, чем попытки изоляции.

Смотрите видео о том, как Макрон провел переговоры с президентом Китая:

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