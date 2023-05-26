Она - наводчица: в Сети обвинили блогерку в наведении русских ракет на Днепр

Скандально известная блогерша Анна Алхим выложила информацию о больницах в Днепре, после чего по одной из них был нанесен ракетный удар россиянами.

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Анна Алхим и ракетный удар по Днепру / коллаж Главред, фото Telegram С.Лысака, Instagram

В Сети ракетный удар по больнице в Днепре связали с недавним сообщением скандальной украинской блогерки Анны Алхим.

Буквально накануне она опубликовала пост на своей странице Instagram, где писала, что в больницах №6 и №9 города Днепр много раненых бойцов и офицеров ВСУ. И призвала фолловеров помочь им.

Как предположили пользователи украинского сегмента Сети, именно таким образом она невольно стала наводчицей для ракет русских оккупантов.

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К слову, еще в 2019 году Алхим попала в базу проекта "Миротворец". Ее обвинили в "отрицании российской агрессии, антиукраинской пропаганде и участии в актах гуманитарной агрессии против Украины". Все случилось, после того, как блогер сказала "Да" в ответ на вопрос фолловера "Путин красавчик?".

Воздушная атака на Украину

Под утро пятницы, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве и Днепре прогремели взрывы.

Глава Днепроптровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Есть повреждения частных домов, изуродована заправка, есть разрушения и на транспортном предприятии.

По данным Воздушных сил, прошлой ночью всего зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударного дрона со стороны оккупантов по территории Украины.

Уничтожены 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555; 23 ударных дрона "Shahed-136/131"; 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".

Ракетный удар по Днепру прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на данный момент известно, что один человек погиб и 15 - ранены.

"Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в Днепре. На данный момент один человек погиб и 15 ранены. На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Вовлечены все необходимые службы. Вечная память погибшему и родным", - написал глава государства.

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