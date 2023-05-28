"Уничтожение россиян – лучшая инвестиция": у Путина истерят после заявления Грэма

Лучший способ защитить мировой порядок - сделать так, чтобы Владимир Путин проиграл, считает Линдси Грэм.

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В Кремле истерят после встречи Владимира Зеленского с Линдси Грэмом / president.gov.ua, УНИАН

Сенатор США Линдси Грэм (Республиканская партия), который недавно посетил Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ, выразил уверенность в победе Украины в войне с РФ.

При этом он заявил о необходимости как можно скорее предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMs и кассетные боеприпасы. Такое мнение он высказал на брифинге в Киеве. Он уверен, что союзники должны предоставить Украине F-16.

Также он выразил уверенность, что "Путин не остановится на Украине, если украинцы его не остановят".

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"Лучший способ защитить мировой порядок - сделать так, чтобы Путин проиграл", — добавил сенатор.

Он подчеркнул, что хочет убедиться, что предоставляемое США вооружение поможет сделать контрнаступление ВСУ более успешным.

По словам Грэма "это может не быть магическое оружие, но комбинация оружия творит магию".

"Это мой третий визит. Первый раз, когда я приехал - восхищался желанием украинцев бороться. Во второй раз, когда я приехал - я был впечатлен тем, как быстро они учатся. После третьего визита я уезжаю с убеждением, что они могут победить", — заявил сенатор.

Он добавил, что Украина определенно победит в войне и станет членом НАТО и ЕС.

Заявление Грэма о "лучшей инвестиции США"

Отметим, что во время встречи с Грэмом президент Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку и военную помощь. Видео опубликовано на странице Зеленского в Telegram.

В частности, между собеседниками состоялся диалог:

Зеленский: Free or die;

Грэм: Free or die;

Зеленский: Now we are free. And we will be;

Грэм: Yes. And Russians are dying.

После этого Грэм добавляет, что это лучшие деньги, которые США когда-либо тратили.

Как отмечает Meduza, между фразами Грэма можно заметить монтажную склейку. При этом трудно разобрать, действительно ли сенатор говорил о смерти россиян. По другой версии, например, он сказал "Russians are down", что переводится как "Россияне в минусе".

Встреча Владимира Зеленского с Линдси Грэмом / president.gov.ua

Комментарий Офиса президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления Грэма в поддержку Украины.

Лучшая инвестиция сегодня - это инвестиция в победу Украины в войне. Она, со своей стороны, гарантирует обнуление репутации России, написал он в Twitter.

"Действительно, лучшая сегодня инвестиция в безопасность - это инвестиция в полную и безоговорочную победу Украины. Как символ того, что демократии гораздо сильнее агрессивного авторитарного мракобесия", — пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, победа Украины будет гарантировать окончательное обнуление репутации России и других мифов о ВПК, экономике, истории и "второй армии мира" страны оккупанта.

Более того, это также повлияет на искоренение российской коррупционной политики на глобальном рынке и возвращение международного права в глобальный мир.

"Меньше "российских понтов" - больше стабильности, предсказуемости и комфортности в мире", — добавил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал заявление Линдси Грэма / Скриншот

В РФ истерика после заявления Грэма

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова сенатора США Линдси Грэма об "удачной трате" денег Соединенных Штатов на уничтожение оккупантов РФ предложил ему вспомнить "печальную судьбу" американских политиков.

"Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", — написал Медведев в своем Telegram.

В качестве примера Медведев привел сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. 5 июня 1968 года он был смертельно ранен в отеле "Амбассадор" в Лос-Анджелесе, где проводил встречу в ходе предвыборной президентской кампании.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позором для США иметь таких сенаторов. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя высказывание Грэма, заявила, что американские компании продолжали работать в нацистской Германии. "Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту", — написала она в своем Telegram.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

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