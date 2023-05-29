РФ держит "Калибры" наготове: в ОК Юг сообщили о высоком уровне опасности

В Черном море находится три ракетоносителя – один надводный и два подводных. Общий залп составляет 16 ракет.

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В ОК Юг сообщили о высоком уровне ракетной опасности / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия под вечер 29 мая провела ротацию ракетоносителей в Черном море, наготове находится 16 "Калибров". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Осуществив ротацию ракетоносителей в Черном море, враг продолжает держать наготове "Калибры". Так, под вечер, выведя еще один подводный ракетоноситель на дежурство, один из надводных завел в пункт базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черном море находится три ракетоносителя – один надводный и два подводных. Общий залп составляет 16 ракет.

В ОК "Юг" предупредили, что уровень ракетной опасности остается очень высоким.

"Уровень ракетной опасности остается очень высоким. Будьте бдительны и ответственны, не пренебрегайте собственной безопасностью и не помогайте врагу из-за хайпа в соцсетях", - говорится в сообщении.

Ракетный террор россиян

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Днем 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выступил с обращением после массированной российской атаки ночью и днем 29 мая. Он подчеркнул, что очередная попытка террористических действий России в очередной раз потерпела поражение. По словам Буданова, "все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу".

Смотрите видео о том, как оккупанты атаковали Киев 29 мая:

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