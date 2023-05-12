РФ восстанавливает запас "Калибров": в разведке Британии назвали новые цели оккупантов

Российские захватчики вероятно будут наносить удары вглубь территории Украины с целью срыва ожидаемых украинских контрнаступлений.

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РФ рассчитывает сорвать контрнаступление ВСУ при помощи ракет Калибр - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Страна-агрессор Россия рассматривает крылатые ракеты типа "Калибр" как ключевой потенциал для срыва контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в свежем отчете разведки Минобороны Великобритании. При этом отмечается, что запасы ракет у РФ, вероятно, ограничены.

"В ночь с 08 на 09 мая 2023 года корабли Черноморского флота Российской Федерации осуществили пуски восьми крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS (Калибр, – ред.) по Украине. Это было лишь второе применение этих ракет ВМФ России с 9 марта 2023 года", – говорится в сообщении британского Минобороны в Twitter.

До марта 2023 года российский флот часто запускал "Калибры". Вероятно, Россия временно приостановила использование этого оружия, поскольку хотела восстановить свои резервные запасы.

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В британской разведке считают, что в краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты как ключевое средство для нанесения ударов вглубь территории Украины с целью срыва ожидаемых украинских контрнаступлений.

Однако в более стратегическом плане Россия также рассматривает "Калибр" и другие крылатые ракеты как такие, которые будут играть важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.

"Как использовать это дефицитное и дорогое оружие – одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкивается российское командование, поскольку война в Украине длится гораздо дольше, чем они изначально планировали", – отмечается в сообщении.

Контрнаступление ВСУ

Украине нужно больше времени на подготовку контрнаступательной военной операции. Боевые бригады уже готовы, однако ВСУ все еще нуждаются в бронетехнике и других западных вооружениях. Украинские войска впоследствии перейдут в наступление, поскольку нельзя допустить заморозки войны со страной-оккупантом Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

Также Зеленский заявил, что война со страной-агрессором РФ завершится победой Украины, и произойдет это до выборов президента США.

В ВСУ надеются, что Украина сможет вернуть все свои оккупированные территории, в том числе и Донбасс и Крым, в 2023 году. Об этом сказал командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому каналу Sky News. Он отмечает, что в следующем году война в Украине может дойти до своего логического завершения.

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