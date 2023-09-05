Сложить "6" и "6" и получить "11": Шойгу шумно сел в лужу с подсчетом потерь ВСУ

Руководитель агрессорского военного ведомства Сергей Шойгу, рассказывая о потерях украинской армии на Юге, не смог правильно суммировать 6 и 6.

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С арифметикой у Сергея Шойгу явные проблемы / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель Министерства обороны России Сергей Шойгу, рассказывая о "потерях" украинской армии на Юге, не смог правильно сложить две цифры "6" и "6". По его "подсчетам", сумма сложения будет 11, а не 12. Такое видео активно распространяется в Сети.

"Потери велики. Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они (ВСУ – Главред) потеряли шесть танков. На другом направлении, Бахмутском, наши ребята поразили беспилотными аппаратами и уничтожили шесть машин. За вчерашний день только по технике потери составили 11", – сказал с абсолютно серьезным выражением лица Шойгу.

Причем на видеозаписи инцидента четко заметно, что Шойгу говорит, находясь в зале какого-то ведомственного здания страны-агрессора ‒ по всей видимости, он был застигнут врасплох после встречи или заседания.

Напомним, ранее руководитель Минобороны оккупантов страны-агрессора России Сергей Шойгу обвинил Украину в "терактах" против российской территории, которые якобы "осуществляются из-за провала контрнаступления ВСУ". Опасаясь Киева, он приказал своему ведомству усилить меры безопасности для охраны воздушного и морского пространства.

Шойгу отметился абсурдным заявлением относительно целей так называемой "СВО". Так, во время XI Московской конференции по международной безопасности российский министр выдал, что "освобождение военнослужащих РФ из украинского плена" – новая цель "СВО". Вероятно, в Кремле забыли, что именно их "СВО" стала причиной того, что российские оккупанты массово попадают в плен.

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