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"Путин расстроится": Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

Алексей Тесля
23 сентября 2023, 15:05 обновлено 23 сентября, 15:05
С Крымским мостом ВСУ доведут дело до конца, подчеркнул начальник ГУР.
Кирилл Буданов, горит Крымский мост
Кирилл Буданов рассказал об ударах по Крымскому мосту / Коллаж фото УП, скриншот из видео

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны прокомментировал вопрос об ударах ВСУ по Крымскому мосту.

По его словам, украинские силы продолжат наносить удары по незаконно возведенному мосту на оккупированной территории. Об этом он рассказал в интервью TWZ.

"Вопрос не в том, нанесем или не нанесем удар. Мы делаем это регулярно, поэтому доведем дело до конца. Это всего лишь вопрос времени", - подчеркнул глава ГУР.

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Он также ответил на вопрос о вероятной реакции диктатора Владимира Путина на новые удары по Крымскому мосту.

"Он снова расстроится. Что он может сделать?", - добавил Буданов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что Украина нанесла удар по оккупантам РФ на Крымском полуострове своей новой ракетой. По итогу был поражен зенитный ракетный комплекс российских войск С-400.

Издание The War Zone опубликовало материал, в котором речь шла о том, что Украина модернизирует ракеты Нептун и они смогут долетать до Москвы.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина поразила вражескую цель на дальности более 700 километров, применив отечественное дальнобойное оружие. Вероятно, глава государства подразумевал удар по аэродрому в Пскове на территории России.

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Владимир Путин Крымский мост Кирилл Буданов
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