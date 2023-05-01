РФ потеряла более роты оккупантов на Таврическом направлении за сутки – генерал Тарнавский

Российские оккупанты в течение ночи на 1 мая девять раз атаковали украинские позиции, но не имели успеха и были вынуждены отойти.

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РФ за сутки потеряла более роты оккупантов на Таврическом направлении/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Telegram Тарнавский

Российские захватчики только на Таврическом направлении за сутки потеряли более роты оккупантов. Украинские воины выполнили 232 огневых задания на этом направлении в ночь на 1 мая. Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение ночи выполнили 232 огневых задачи. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты", – отмечает Тарнавский.

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Он подчеркнул, что российские оккупанты сейчас сосредотачивают свои основные усилия на ведении наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российские захватчики бьют по позициям украинских войск, применяя оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Тарнавский отмечает, что оккупанты в течение ночи на 1 мая девять раз атаковали украинские позиции, но не имели успеха и были вынуждены отойти.

"Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА. В целом, на Таврическом направлении в течение ночи зафиксировано 162 обстрела", – отмечает Тарнавский.

Война в Украине

В ночь на 1 мая РФ атаковала Украину ракетами и дронами. В столице воздушная тревога длилась около трех часов. Оккупанты атаковали комплексно-одновременно крылатыми ракетами и дронами. Всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 15.

Враг ночью в частности атаковал Павлоград на Днепропетровщине. В результате вражеских обстрелов сообщалось о 34 раненых, среди них пятеро детей. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

Напомним, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что ВСУ контратаковали в Бахмуте и выбили оккупантов с некоторых позиций. Враг бросает в бой новые штурмовые группы ЧВК "Вагнер", бойцов других частных компаний, десантников, однако взять Бахмут им не удается.

Смотрите видео с прогнозами Олега Жданова и Романа Свитана относительно контрнаступления ВСУ:

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