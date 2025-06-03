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"Станет хромой уткой": у Трампа начались проблемы в США из-за игр с Путиным

Юрий Берендий
3 июня 2025, 15:35
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Республиканская партия может потерять влияние в результате репутационных потерь из-за действий Дональда Трампа в отношении Путина, отметил политолог.
'Станет хромой уткой': у Трампа начались проблемы в США из-за игр с Путиным
У Трампа начались проблемы в США из-за игр с Путиным / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Олещук:

  • Не стоит рассчитывать на импичмент Трампа
  • Трамп может потерять большинство в Конгрессе
  • Политика президента США привела его к патовой ситуации

Позиции Дональда Трампа внутри Республиканской партии начинают шататься. Часть соратников пытается дистанцироваться от него из-за пророссийской риторики, что может грозить потерей большинства в Конгрессе и превращением Трампа в "хромую утку". Об этом в интервью Главреду рассказал политолог Петр Олещук.

По мнению эксперта, Трамп останется у власти. Хотя в США существует юридический механизм импичмента, на практике его еще никогда не реализовывали против действующего президента, поскольку это требует поддержки обеих партий. Он сомневается, что даже Трамп сможет сделать что-то настолько радикальное, чтобы его собственная партия поддержала импичмент.

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"Но сейчас дело в другом. До выборов Палаты представителей остается чуть больше года. Если Трамп будет продолжать гнуть нынешнюю внутриполитическую линию, на это наложатся поражения во внешней политике, а он сам со своим отношением к Путину окончательно превратится в посмешище, республиканцы, очень и очень вероятно, эти выборы проиграют - и Трамп потеряет большинство в Конгрессе. При таких условиях Трамп превратится на два последних года своего президентства в "хромую утку", то есть формально он будет у власти, а реально будет терять влияние и власть. Например, Конгресс демократов начнет блокировать любые решения Трампа, и начнется жесткий политический кризис. Такой сценарий абсолютно реален", - отметил политолог.

Олещук также отмечает, что именно по этой причине республиканцы активизировались в Сенате, ведь они осознают, что Трамп, демонстрируя приверженность к Путину, может потерять влияние, но партия останется и ей придется отвечать за его действия. Это грозит долгосрочными репутационными потерями для Республиканской партии. Поэтому некоторые ее представители уже пытаются дистанцироваться от Трампа, демонстрируя жесткую позицию в отношении России и поддержку санкций. Эти тенденции могут усиливаться.

Таким образом, Трамп оказывается в сложной ситуации, ведь с одной стороны, стремится договориться с Путиным, а с другой - становится объектом насмешек, что подрывает его авторитет и политическую силу.

"Собственно, поэтому Трамп и называет Путина "сумасшедшим". Не потому, что Трамп очень переживает из-за обстрелов Украины - он знал о российских обстрелах и раньше, и этот факт как-то особо на него не влиял. "Сумасшедшим" Путин стал для Трампа потому, что Трамп предложил ему крайне выгодную сделку, а Путин почему-то ее саботирует вместо того, чтобы схватиться за нее, сразу начать реализовывать и заработать вместе с Трампом много денег. С точки зрения Трампа, отказаться от возможности заработать много денег может только сумасшедший", - резюмировал эксперт.

'Станет хромой уткой': у Трампа начались проблемы в США из-за игр с Путиным
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил законопроект о введении новых санкций против России. В СМИ даже обсуждается возможность его принятия без согласования с Дональдом Трампом. Политолог Петр Олещук предположил, могут ли Соединенные Штаты действительно перейти к более жестким действиям против РФ.

Тем временем украинская делегация прибыла в США и планирует провести ряд встреч с представителями администрации президента Дональда Трампа, а также с политиками обеих партий. Основные темы переговоров - оборонная поддержка Украины, санкционная политика в отношении РФ и другие ключевые вопросы. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам пресс-секретаря Государственного департамента Тэмми Брюс, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио внимательно следят за переговорами между Украиной и Россией и должны принять необходимые решения в течение ближайших двух недель.

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Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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