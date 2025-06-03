В Кремле сделали заявление о встрече Путина с Зеленским и Трампом

Песков оценил возможность встречи двух лидеров с российским диктатором.

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Возможна ли встреча Трампа, Зеленского и Путина? / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Пескова:

Встречи Путина, Зеленского и Трампа в ближайшее время маловероятна

Если нужно, то контакт Путина с Трампом может быть организован оперативно

Встреча президента Украины Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в ближайшее время маловероятна. Об этом во вторник, 3 июня, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В ближайшее время вряд ли возможна встреча Путина, Трампа и Зеленского", - заявил Песков. видео дня

При этом он отметил, что контакт Путина с Трампом может быть организован оперативно, если это потребуется. Однако, пока таких договоренностей нет.

Песков также добавил, ожидать немедленных прорывов на переговорах между Россией и Украиной бы неправильно. В то же время, по его словам, между сторонами достигнуты определенные договоренности, которые имеют важное значение и будут подлежать реализации.

Представитель Путина подчеркнул, что вопрос компромиссов со стороны России является предметом переговоров с Украиной и не подлежит публичному обсуждению.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Встреча Путина, Трампа и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин якобы готов к переговорам на высшем уровне - к личной встрече с президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом, но есть условия.

А вот встреча американского президента Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина может не состояться до конца 2025 года, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Напомним, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог говорил, что встреча трех лидеров может состояться в Женеве (Швейцария).

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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