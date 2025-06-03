Спикер Палаты представителей поддержал введение адских санкций против РФ

Майк Джонсон одобрительно отозвался о законопроекте, внесенном сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Сенат.

https://glavred.info/world/spiker-palaty-predstaviteley-podderzhal-vvedenie-adskih-sankciy-protiv-rf-10670207.html Ссылка скопирована

Майк Джонсон поддержал законопроект об адских санкциях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Высока вероятность успешного принятия законопроекта обеими палатами Конгресса

Джонсон 1, 5 года назад блокировал выделение военной помощи Украине

В Конгрессе США растет поддержка идеи введения очередных жестких санкций против России. В поддержку этого высказался спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который полтора года назад блокировал выделение новой военной помощи Украине. Об этом пишет TVP World.

В частности, он одобрительно отозвался о законопроекте, внесенном сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Сенат - верхнюю палату Конгресса. Этот законопроект включает 500% тариф на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть и газ.

видео дня

Ранее этот законопроект поддержало абсолютное большинство членов Сената, а вот теперь о нем одобрительно отозвался и спикер нижней палаты - Палаты представителей. Это указывает на высокую вероятность успешного принятия законопроекта обеими палатами Конгресса.

"Есть много членов Конгресса, которые хотят, чтобы мы ввели как можно более строгие санкции против России. И я являюсь сторонником этого", - сказал Майк Джонсон.

Санкции против России - что известно

Как сообщал Главред, сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента США Дональда Трампа отреагировать на массированные воздушные атаки России против Украины и ввести санкции против РФ.

Президент США Дональд Трамп также не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.

Читайте также:

Кто такой Майк Джонсон Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена. В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред