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Будут стрелять на 70 км вместо 300 км: США рассматривают передачу РСЗО, но с другими ракетами

30 мая 2022, 23:06

Украине подойдут и ракеты с меньшей дальностью, утверждают в Офисе президента.

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США рассматривают передачу РСЗО, но с другими ракетами/ shephardmedia.com УНИАН

Соединенные Штаты сейчас лишь рассматривают возможность передачи Украине универсальных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Решение пока еще не принято.

Ожидается, что Вашингтон может предоставить Киеву универсальные РСЗО, однако лишь с боеприпасами меньшей дальности, которые смогут поражать цели на расстоянии до 70 километров. В целом же такие установки способны бить дальнобойными ракетами на 300 километров, пишет The Washington Post.

"Вопрос РСЗО находится на рассмотрении, но ничего не обсуждается, что касается возможностей дальнего удара", – рассказал изданию высокопоставленный чиновник в США.

В Офисе президента Украины отметили, что украинской армии подойдут и те ракеты, которые стреляют на расстояние до 70 километров. Ведь такие реактивные снаряды всё равно более чем в два раза превышают огневую способность украинских РСЗО. Об этом сказал советник главы ОП Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину, комментируя заявление президента Джо Байдена о том, что США не будут поставлять Украине дальнобойные вооружения.

По словам Арестовича, в США есть высокоточные ракеты с дальностью стрельбы 300 км и ракеты с дальностью 70 км (типа "Смерча" и "Урагана").

"Нам и 70 км с головой хватит. Но это речь идет о ракетах, а не ракетных установках. Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, будут их поставлятьили нет... Не дадут – тогда устроим образцово-показательную истерику", – сказал Арестович.

США отказались дать РСЗО большой дальности действия

Ранее сообщалось, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или M270, если бы они были в ВСУ, были бы способны уничтожать командные пункты и линии снабжения РФ без страха быть уничтоженными контрбатарейною борьбой.

Однако президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

После заявления Байдена с заявлением выступил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев – он "поблагодарил" президента США и отметил, что такое решение якобы "разумное". Также Медведев разразился новыми угрозами в сторону Украины, заявив, что в случае предоставления Украине такого оружия Россия нанесла бы удары по украинским центрам принятия решений.

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война в Украине новости США РСЗО вторжение России Алексей Арестович
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