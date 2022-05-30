ВСУ "поджарили" Стугной технику оккупантов вместе с экипажем: эффектное видео

ВСУ "поджарили" Стугной технику оккупантов вместе с экипажем/ скрин из видео, mil.in.ua

В Харьковской области украинские воины точным ударом с украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна" уничтожили грузовик с российскими оккупантами.

Весь экипаж, находившийся во вражеской технике, "пошел на концерт Кобзона". Об этом сообщают в Telegram-канале ССО.

"Простая формула: к оператору ССО Украины добавляете ПТРК "Стугна", на выходе получаете уничтоженный вражеский грузовик и нескольких "хороших" оккупантов. Место приготовления "коктейля" – Харьковщина. Работаем дальше!", – отметили военные в подписи к видео.

Что известно об украинской Стугне

"Стугна-П" – это украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) второго поколения, который разработало киевское конструкторское бюро "Луч".

Система работает в полуавтоматическом режиме и наводится по лазерному лучу. При этом оператор может управлять комплексом дистанционно с помощью специального пульта – в таком случае боец, который управляет Стугной, имеет возможность отойти на расстояние до 50 метров.

Над разработкой Стугны украинское предприятие работало с 2005 по 2010 год. С 2011 года и по сегодняшний день противотанковый ракетный комплекс находится на вооружении в Украине.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна" российскую боевую машину пехоты, цена которой более 1 миллиона долларов. Кроме этого, "под раздачу" попала и командно-штабная машина оккупантов.

Также ранее сообщалось, что львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна и американского ПТРК Javelin.

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