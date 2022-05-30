Путин грозил отстранить Лукашенко от власти - военный эксперт

Владимир Путин и Александр Лукашенко / ua.depositphotos.com и УНИАН

Белорусский диктатор Лукашенко не планирует отдавать приказ своей армии на вторжение в Украину. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в эфире информационного телемарафона UAразом.

Как говорит специалист, президент страны-агрессора России Владимир Путин пригрозил Лукашенко отстранением от власти.

"На мой взгляд, Лукашенко продолжает свою тактику или стратегию избегания вмешательства в войну в составе вооруженных сил Беларуси. И социология показывает, что и белорусское общество, и белорусская армия все больше набирает процентов, что "это не наша война и нам не надо в нее вмешиваться". Почему он вернулся злой [из Москвы ‒ Главред], на мой взгляд, скорее всего, Путин пригрозил ему отстранением от власти и созданием чего-то вроде военного кабинета, где у него есть ястребы, которые отдадут такой приказ, могут отдать такой приказ. И, кстати, здесь, как подтверждение моей версии, может быть высказывание Лукашенко о создании народного ополчения среди белорусов, несмотря на то, что он насиловал это общество два года назад: бил, калечил и убивал, сегодня он пытается найти с белорусами хоть какой-то консенсус в плане защиты: "Я вас не пущу на войну, а вы меня защитите в должности президента, которую занимаю"", — отметил Жданов.

Специалист считает, свои последние заявления Лукашенко делает специально для Путина ‒ давая тем самым понять, что он "не сдастся без боя в плане отстранения от власти, но и приказ на вторжение для своей армии он не собирается отдавать".

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Напомним, ранее Россия с целью пропаганды может обстрелять территорию Беларуси или организовать там теракты, чтобы дожать непризнанного президента Александра Лукашенко и заменить его на более лояльного к правящему российскому режиму персонажа.

Как сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, однако Россия сама может обстрелять Беларусь в целях пропаганды, или же организовать там теракты, чтобы дожать Лукашенко и его правящий режим, и поменять его на более лояльного для Кремля кадра.

"Не исключаем, что россияне могут в целях пропаганды сами обстрелять Беларусь или организовать теракты, чтобы дожать усатого и пустить в утиль, заменив на более покладистого кадра", - подчеркнули в сообществе.

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