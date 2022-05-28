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Россия может обстрелять Беларусь и устроить свержение Лукашенко – InformNapalm

28 мая 2022, 16:42

Москва может заменить Лукашенко на более лояльного для Кремля кадра, считают расследователи.

Лукашенко Путин
Россия может устроить теракты в Беларуси, чтобы свергнуть Лукашенко - InformNapalm / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН

Россия с целью пропаганды может обстрелять территорию Беларуси или организовать там теракты, чтобы дожать непризнанного президента Александра Лукашенко и заменить его на более лояльного к правящему российскому режиму персонажа.

Как сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, Украина ни разу не нанесла ударов по территории Беларуси, в то время как Россия с белорусского государства с 24 февраля бьет ракетами. И это при том, что Лукашенко всячески поддерживает военную агрессию России.

Читайте такжеБои на Донбассе достигли апогея: как Беларусь ставит палки в колеса ВСУОднако Россия сама может обстрелять Беларусь в целях пропаганды, или же организовать там теракты, чтобы дожать Лукашенко и его правящий режим, и поменять его на более лояльного для Кремля кадра.

"Не исключаем, что россияне могут в целях пропаганды сами обстрелять Беларусь или организовать теракты, чтобы дожать усатого и пустить в утиль, заменив на более покладистого кадра", - подчеркнули в сообществе.

Войска Беларусь на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

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