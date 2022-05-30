Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: первые подробности

Зеленский и Эрдоган / president.gov.ua

В понедельник, 30 мая, прошел телефонный разговор между президентами Украины и Турции.

Как сообщает издание CNN Turk, в фокусе беседы Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана – разные аспекты войны против РФ.

Лидеры государств обсудили последние события украинско-российской войны. В ходе разговора Эрдоган заверил, что Турция прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и РФ. Для себя Анкара избрала роль посредника.

Турецкий президент отдельно затронул проект создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции.

Для обеспечения перевозки зерна и других культур морем Эрдоган поддержал создание Мониторингового центра, который будет работать под эгидой ООН в Стамбуле.

Ранее в разговоре с президентом РФ Путиным турецкий лидер озвучил те же предложения.

Реакция украинского и российского президентов на идеи Эрдогана пока остаются неизвестными.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в Twitter написал, что с Эрдоганом обсуждалось содействие Турции в восстановлении мира.

"Продолжил диалог с президентом Турции. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны о необходимости восстановления мира", - отметил Зеленский.

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Переговоры Эрдогана и Зеленского

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил украинскому и российскому коллегам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести совместные телефонные переговоры-конференцию. По данным СМИ. Украина дала предварительное согласие.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Украины обратил внимание на то, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин.

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