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В РФ заговорили о мире: Матвиенко хочет соглашение о прекращении "гражданской войны в Украине"

1 июня 2022, 09:02

Спикер Совфеда сказала, что уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Киев и Москву, и повторила байку о "внешнем управлении" Украиной.

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко / Фото УНИАН

На четвертом месяце войны с Украиной в России заговорили о том, что Москва готова провести переговоры и подписать мирное соглашение с Киевом. Правда, в РФ как обычно отказываются называть вещи своими именами. Теперь помимо "спецоперации" там начали использовать еще и термин "гражданская война в Украине".

В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на встрече с президентом Мозамбика 31 мая, что РФ "открыта для переговоров".

"Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру, но мы не видим такой обратной реакции со стороны Киева", – цитируют Матвиенко российские пропагандистские СМИ.

Она также повторила утверждение российской пропаганды о том, что РФ могла быстро завершить "специальную военную операцию" в Украине, "но тогда бы были жертвы среди мирного населения".

Матвиенко добавила, что якобы главной задачей "спецоперации" было уничтожение вооружения в Украине и заключение договора о внеблоковом и безъядерном статусе государства.

Спикер Совета Федерации рассказала, что ранее "уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию" – когда РФ отвела войска от Киева и Харькова. Но соглашение якобы не разрешили подписать "те, кто осуществляют внешнее управление".

Переговоры России и Украины

В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.

29 апреля Владимир Зеленский сделал заявление, что переговоры Киева и Москвы - под серьезным вопросом из-за зверств армии России на оккупированных территориях. Кроме того, по его мнению, только прямые переговоры на уровне глав государств и договоренности будут выполняться.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

20 мая член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров. При этом он утверждает, что это зависит от Киева.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит, прежде всего, от момента таких переговоров. Однако их цель с самого начала была такой - это обмен пленными, деоккупация и окончание войны.

31 мая Зеленский сообщил президенту Турции Эрдогану, что хочет провести встречу с Путиным.

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