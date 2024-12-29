Ввод немецких миротворцев в Украину: Мерц назвал главное условие

Важно:
- Участие ФРГ в миротворческих силах должно соответствовать международному праву
- Мерц высказался в поддержку поставки крылатых ракет Taurus Украине
Председатель партии "Христианско-демократический союз" Германии, кандидат в канцлеры Фридрих Мерц осторожно высказался относительно немецкого участия в миротворческих силах в Украине.
Как сообщает издание Die Welt, Мерц требует, чтобы немецкое участие в миротворческих силах в Украине было предусмотрено международным правом.
"Если должно быть мирное соглашение и если Украина нуждается в гарантиях безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии соответствующего мандата согласно международному праву. Сейчас я этого не вижу", - сказал лидер ХДС.
"Я хотел бы, чтобы такой мандат базировался на консенсусе с Россией, а не на конфликте", - добавил он.
Отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности для Украины, кроме членства в НАТО, он мог бы предусмотреть для обеспечения возможного прекращения огня с РФ, Мерц сказал: "Я не могу себе представить, чтобы что-то происходило в этом направлении сегодня, потому что мы еще очень далеки от такого прекращения огня. Это все вопрос, который нужно будет выяснить в ближайшие недели, возможно, месяцы".
Поставки ракет Taurus Украине
Вместе с тем Мерц вновь высказался в поддержку поставки крылатых ракет Taurus Украине, напомнив об аналогичных шагах других партнеров.
Он отмечает, что США, Франция и Соединенное Королевство уже поставляют Украине аналогичные системы вооружений. "Все трое не стали стороной войны в результате поставки", - сказал Мерц, назвав Taurus "строительным блоком для восстановления мира в Украине".
Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.
Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.
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Кто такой Фридрих Мерц
Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.
25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.
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