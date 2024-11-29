Когда налоговый закон вступит в силу: украинцам назвали окончательную дату

Ключевые тезисы:
- Закон о повышении налогов удалили из официальной газеты ВРУ
- Он вступит в силу с 1 декабря
Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря, а не с 29 ноября. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, документ удалили из официальной газеты ВРУ и перенесли на 30 ноября.
"Бессонная ночь и есть результат - ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил. Будем считать это ошибкой печатника", - подчеркнул он.
В то же время, народный депутат Ярослав Железняк также отметил, что до 1 декабря военный сбор будет считаться, как и раньше, по ставке 1,5%.
"Публикацию закона 11416-д о повышении сняли или перенесли. Опубликуют его только завтра (30 ноября) и вступит в силу, как и планировалось, 1 декабря", - подчеркнул нардеп.
Закон о повышении налогов - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.
В частности, как отмечается в документе, для военных военный сбор будет оставаться на уровне 1,5%, тогда как для других граждан Украины его размер составит 5%.
Кроме того, председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ранее сообщал, что закон о повышении налогов вступит в силу уже с 29 ноября. Однако, сейчас это решение изменили.
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Кто такой Даниил Гетманцев
Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.
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