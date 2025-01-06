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Новый исторический рекорд: официальный курс доллара в Украине существенно вырос

Мария Николишин
6 января 2025, 17:26
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С начала года официальный курс доллара вырос уже на 17 копеек.
Новый исторический рекорд: официальный курс доллара в Украине существенно вырос
Курс доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Курс доллара установил новый рекорд в истории Украины
  • Официальный курс на 7 января будет на уровне 42,2 грн

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 7 января до 42,2 грн. Это сразу на 11 коп. выше текущего курса. Об этом говорится на сайте НБУ.

Согласно данным, с начала года официальный курс вырос уже на 17 коп. - 1 января 2025 года он был 42,03 грн.

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В то же время, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии OBOZ.UA отметил, что 2025 год Украина начнет с курсом выше 42 грн.

"Заканчивать мы год будем на курсе 47,5 грн, может даже 48 грн. То есть планируйте свои инвестиции, свои накопления исходя из понимания, что, вероятно, именно в таком виде будут развиваться события на валютном рынке", - сказал Пендзин.

Новый исторический рекорд: официальный курс доллара в Украине существенно вырос
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, официальный курс доллара на понедельник, 6 января, установили на уровне 42,09 гривны за доллар. Гривна на 5 копеек ослабла по сравнению с предыдущим историческим минимумом.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что доллар в 2025 году не должен существенно "оторваться" от гривны. Согласно прогнозу, Украина должна запастись $41 миллиардом золотовалютных резервов на конец года.

Кроме того, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что курс доллара в течение 2025 года будет колебаться, однако постепенно гривна может ослабиться до уровня в 46-47 грн/долл.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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