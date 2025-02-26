Украинцам массово повысят пенсии: на сколько вырастут выплаты после индексации

Индексация охватит более 10 миллионов пенсионеров, рассказали в Минсоцполитики.

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На сколько вырастут пенсии украинцев после мартовской индексации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В марте пенсии в Украине будут проиндексированы на 11,5%

Повышения получат более 10 миллионов пенсионеров

Средний размер повышения пенсии - 556 гривен

С 1 марта 2025 года в Украине проведут ежегодную индексацию пенсий, которая на этот раз составит 11,5%. Выплаты повысят более 10 миллионам граждан, а средний размер пенсии вырастет до 6345 гривен. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

По данным Минсоцполитики, коэффициент индексации пенсий установили с учетом экономических показателей:

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Рост потребительских цен в 2024 году - 12%;

Повышение средней зарплаты за 2022-2024 годы - 11%.

В среднем пенсионеры получат дополнительно 556 гривен к своей ежемесячной выплате. В то же время средний уровень пенсии вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

Повышение выплат коснется нескольких категорий пенсионеров:

9,2 млн человек, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тыс. пенсионеров силовых структур;

98 тыс. граждан, получающих пенсию из-за Чернобыльской катастрофы;

79,6 тыс. лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;

23,4 тыс. бывших госслужащих и работников органов местного самоуправления.

Кроме пенсий, будут проиндексированы и страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастных случаев на производстве. Также повысятся страховые выплаты для лиц, имеющих право на компенсацию в случае смерти кормильца.

Правительство установило максимальный и минимальный размер повышения:

Максимальная надбавка - 1500 гривен;

Минимальная надбавка - 100 гривен.

С 1 апреля 2025 года автоматически будет проведен перерасчет пенсий для 629 тысяч работающих пенсионеров. Он учтет дополнительный страховой стаж, набранный за последний год работы.

Индексация пенсий в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 1 марта 2025 года в Украине проведут ежегодную индексацию пенсий, которая охватит более 10 миллионов пенсионеров. Выплаты вырастут на 11,5%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также пенсии проиндексируют с коэффициентом 1,10. Общий бюджет Пенсионного фонда на этот год составит 908,2 млрд гривен.

Однако повышение выплат не охватит всех пенсионеров. Как пояснил адвокат Иван Хомич, индексация не коснется пенсионеров, которые начали получать пенсию с 1 января 2025 года, и гражданских пенсионеров, которым назначили выплаты в 2021-2024 годах.

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Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.

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