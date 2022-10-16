Армия Украины с боями до конца года освободит Херсон - Сергей Хлань

Херсон станет первым городом такого масштаба, который будут освобождать ВСУ - Хлань / Коллаж Суспільне Херсон, УНИАН, YouTube

Силы обороны Украины продолжают продвижение в Херсонской области с целью планомерного уничтожения группировки противника на правом берегу Днепра. ВСУ освободили от российской оккупации уже 75 населенных пунктов. Объявленная Россией "власть" захваченной Херсонщины заявила об "эвакуации" с правобережья Херсонщины и опасается наступления украинской армии.

В интервью Главреду депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал о перспективах освобождения правобережной части Херсонщины, последствиях взрыва на Крымском мосту для логистики РФ, ситуации на херсонском фронте, личном приказе Путина оккупантам относительно Херсона и сроках деоккупации Херсона. (Разговор записывался 10 октября, - ред.)

Россия устроила ракетный террор Украины. Удары наносились по критической и гражданской инфраструктуре многих украинских городов. По вашему мнению, с какой целью Москва вернулась к такой "тактики"?

Это месть Путина. Это его болезненно-террористическая сущность. Путин уже перешел грань террориста. Теперь для него уже нет разницы – гражданская или критическая инфраструктура. Он будет гатить.

Мы увидели удары в Киеве по пешеходному мосту, центру города, железнодорожному вокзалу... Путин будет бить по гражданской инфраструктуре, возможно по средствам связи, электроснабжению, ТЭЦам. Будут наноситься удары по критической инфраструктуре, агония будет продолжаться. Для защиты Украины, в первую очередь, нужны средства противовоздушной обороны. Надо находиться в укрытиях для того, чтобы максимально себя обезопасить.

Ракетными обстрелами 10 октября Путин перешел черту. Он показал, что для него уже нет разницы между гражданскими и военными. Если раньше он врал и как-то пытался прикрываться, теперь он откровенно перешел к войне с гражданскими людьми и критической инфраструктурой Украины.

Как я понимаю, есть риск ударов России по центрам принятия решений?

Думаю, удары будут наноситься повсюду. Россия будет стараться бить и по центрам принятия решений, и в целом по инфраструктуре. Цель Путина - оставить Украину без тепла и света.

Армия Украины сделала успешный рывок на северо-востоке Херсонской области. Освобождены многие населенные пункты, войска продолжают свое движение. Как, по вашему мнению, в дальнейшем будет развиваться ситуация?

На юге Украины продолжаются контрнаступательные действия. В основном они проходят на севере области, где мы видим значительное продвижение наших Вооруженных сил.

Сквозь призму ситуации в Херсонской области надо вспоминать и о Крымском мосте. Россия использовала его для обеспечения своих войск на южном фронте. Живая сила и техника направлялись, в том числе, и в оккупированную Херсонщину. Ослабление обеспечения российских войск в целом, а также по Крымскому мосту, дает преимущество Вооруженным силам Украины.

Мы надеемся, что контрнаступательные действия продолжатся. На фронте появляются первые мобилизованные россияне, но их пока мало. У нас есть время для того, чтобы на первом этапе деоккупации освободить правобережную часть Херсонщины и оттеснить оккупанта на левый берег Днепра. После этого можно будет освобождать и левобережную часть Херсонской области.

Как освобождение Херсона скажется на возможной деоккупации Крыма?

Освобождение Херсона будет очень знаковым событием. Это единственный областной центр, который удалось оккупировать Путину, поэтому он так держится за город. В начале полномасштабной войны почти весь регион был оккупирован, с областным центром включительно. Процесс освобождения Херсонщины продолжается, ее удержание - принципиальный для Путина вопрос.

Для Украины освобождение любого города или населенного пункта является важным. Так же знаковой станет деоккупация Херсона. Возвращение города под контроль ВСУ продемонстрирует, что оккупант не контролирует ни одного областного центра, кроме Донецка и Луганска. Для РФ станет психологическим ударом картина, когда после ее полномасштабного вторжения оккупированными останутся частично Запорожская и Херсонская области без областных центров. Для того, чтобы оправдать ситуацию, они в своем пропагандистском стиле начнут придумывать что-то вроде "жеста доброй воли" или "перегруппировки".

Украине тоже критически важно вернуть Херсон и контроль над правым берегом Днепра. Когда мы будем контролировать весь правый берег, будет гораздо легче начинать освобождение Левобережья Херсонщины. Можно будет держать под огневым контролем абсолютно всю Херсонскую область до Чонгара.

Вы напомнили о том, что Херсон стал единственным областным центром, который удалось захватить России. Как вы считаете, почему сложилась такая ситуация?

Это вопрос подготовки. В городе не были готовы к обороне. Помню дни, когда рашисты колоннами ехали через Чонгар, Чаплинку, Каланчак. Первые силы вообще шли на Мариуполь, и только третьи-четвертые колонны пошли на Херсон.

Можно было взорвать Антоновский железнодорожный и автомобильный мосты. Я уже не говорю о Чонгарском мосте, много вопросов по Чонгару. Можно было не дать врагу зайти в Херсон и форсировать Днепр.

Банально не было сил и подготовки. После войны обязательно будут даваться ответы на все эти вопросы. В частности, почему так произошло, почему не сработал план обороны области, который создавался военными, разрабатывался и утверждался председателями ОГА.

Есть вопросы и относительно территориальной обороны – она фактически была распущена, в Херсоне ее практически не было. Финансирование теробороны было на нулевом уровне в год, когда все кричали, что будет российское вторжение.

Вопросов очень много. Со временем обязательно будем их задавать и искать на них ответы.

Мы часто слышим, что российская группировка попала в ловушку на правом береге Херсонщине. Когда она может оказаться в окружении?

В северной части Херсонщины оккупанты были взяты в кольцо – наши Вооруженные силы перешли реку Ингулец и закрепились в Давыдовом Броде, Большой и Малой Александровке. На берегу Днепра они фактически взяли в кольцо оккупанта почти до Берислава. Сейчас территория, которая попала в окружение, зачищается нашими ВСУ. Осталась небольшая часть Херсонщины – от Берислава и до Дарьевки – которая делится рекой Ингулец. Это правобережная часть Херсонской области.

Однако оккупанты обустраивают свои позиции в Бериславе. Захватчики считают его стратегическим городом, потому что это подступы к плотине Каховской ГЭС. В Бериславе они обустраивают очередную линию обороны для того, чтобы удерживать город. Это их стратегический пункт.

Логистика, которой пользовались россияне на Херсонщине, разбита. Украинские войска, по данным Оперативного командования Юг, контролируют все переправы захватчиков через Днепр. На что в такой ситуации рассчитывает военное командование РФ в отношении своей группировки в Херсоне?

Не выходить из Херсона – это личный приказ Путина, о чем свидетельствует информация Института изучения войны и британской разведки, которая появилась чуть больше месяца назад. Оккупанты поняли, что с точки зрения логистики им трудно там находиться. После того как ВСУ взяли под огневой контроль транспортные артерии, пребывание российских войск на правом берегу Днепра стало рискованным для оккупантов. Военные советовали отойти с правого берега и закрепиться на левом.

Но Путин дал личный приказ любой ценой держаться за правый берег, обустраивать альтернативные переправы, использовать строительную технику, налаживать мосты и держаться любой ценой. Оккупанты не могут обеспечить себя боеприпасами и техникой в полном объеме и несут большие потери. Впрочем, они еще держатся.

Трудно прогнозировать, сколько продержится группировка российских захватчиков в Херсоне. Есть разные оценки ситуации. Я считал, что ее падение произойдет в сентябре. Сценарий не оправдался только из-за личного приказа Путина. Прогнозируется, что независимо от желаний Путина, Херсон будет освобожден до конца года. Правобережную часть Херсонщины можно будет зачистить последовательными действиями, которые сейчас происходят. Речь идет об истощении тылов, полевых складов, расположения орков и контроле над транспортными артериями, чтобы они не перебрасывали силы и средства и не усиливали свои позиции на правобережье.

По вашему мнению, не видят ли в России для себя опасность в потенциальном окружении крупной группировки своих войск в Херсоне? Все же Москва может столкнуться с ухудшением своего положения в политическом и военном плане.

Я думаю, их своя репутация уже вообще не интересует. Они держатся на правом берегу Херсонщины, несмотря на большие жертвы. Значит, им безразлично.

Они своих военных используют как пушечное мясо. Им безразлично, сколько их там падет. Главное, чтобы больное желание Путина было исполнено. Поэтому на них репутационные риски уже никоим образом не влияют.

В экспертной среде говорят о том, что россияне выстроили несколько линий обороны возле Херсона и будут отступать туда с других позиций в Херсонской области. Какие могут быть сценарии удержания оккупантами города?

По вопросу освобождения Херсона действительно складывается очень тяжелая ситуация. Оккупанты обустроили фортификационные сооружения вокруг Херсона и укреплялись на подходах к городу. Оккупанты будут держаться за Херсон.

В практике армии Украины еще не было освобождения таких крупных городов, как Херсон. Сложно сказать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Деоккупация большого города предполагает трудный сценарий. Есть факторы уличных боев, работы артиллерии в городе, присутствия гражданского населения. Оккупант будет держаться, поэтому прогнозы делать трудно.

Хотелось бы, чтобы оккупанты, понимая сложность ситуации и перспективы окружения, все же отошли. Но надо готовиться и к самому худшему сценарию.