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В Пентагоне спрогнозировали сроки контрнаступления ВСУ и назвали направления

13 октября 2022, 11:58

Контрнаступление украинских защитников будет продолжаться, уверен Ллойд Остин.

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Ллойд Остин оценил перспективы новых контрударов ВСУ / Reuters

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин прокомментировал перспективы продолжения контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Глава Минобороны США ожидает, что контрнаступление украинских защитников будет продолжаться всю зиму 2022\2023. Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщается на сайте Пентагона.

Перспективы и направления контратак ВСУ

Глава Минобороны США обратил внимание на то, что ситуация на поле боя в Украине остается динамичной. Вместе с тем он напомнил об эффективности украинского контрнаступления на Востоке и Юге. Шеф Пентагона не исключил, что успешное контрнаступление будет продолжаться и во время холодов.

При этом он уточнил, что зима всегда сложный вызов в вопросе боевых действий, однако международные партнеры сделают все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

Другие новости:

Пентагон Ллойд Остин война России и Украины контрнаступление ВСУ
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