Контрнаступление ВСУ в Запорожской области уничтожит все планы Путина по Украине – Жданов

ВСУ могут полностью ликвидировать "сухопутный коридор" в Крым – Жданов / Коллаж УНИАН, Главред

Оккупационные войска РФ обстреливают Запорожское направление. Они опасаются контрнаступления армии Украины в регионе, поскольку действия могут сорвать все агрессивные планы Путина. Продвижение ВСУ на Мелитополь будет означать освобождение Энергодара, Запорожской АЭС, Северо-Крымского канала и выход на Крымский перешеек. Так называемый сухопутный коридор в Крым будет ликвидирован. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В своем YouTube-канале он рассказал о том, что поражение российской армии на Запорожском направлении приведет к подрыву планов оккупантов на войне против Украины. Сейчас они обстреливают Запорожье, чтобы не допустить перехода ВСУ к контрнаступлению.

"Россия очень боится, что ВСУ могут начать наступление в Запорожском направлении. Дело в том, что это направление важнейшее среди всех направлений, которые есть сегодня на линии фронта. Успехи ВСУ на нем полностью нивелируют всю кампанию, которую начал Путин в феврале против Украины", - считает Жданов.

По его словам, если силы обороны Украины пойдут на Мелитополь, это будет означать деоккупацию Энергодара и Запорожской АЭС, освобождение Северо-Крымского канала, выхода на Крымский перешеек и ликвидацию коридора в оккупированный Крым.

"Это также будет означать полную ликвидацию сухопутного коридора в Крым, который сегодня временно "пробила" Россия. Поэтому они пытаются наносить огневые удары по Запорожью и всему направлению. Они боятся, чтобы ВСУ не начали там контрнаступление", - подчеркнул Олег Жданов.

Войска России обстреляли Запорожье

Страна-агрессор Россия усилила обстрелы города Запорожье. Утром, 6 октября, захватчики нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью. Попали по многоэтажным домам. Местные власти заявили о погибших и пострадавших.

В ночь на 9 октября войска России снова нанесли удар по Запорожью. Оккупанты выпустили около 10 ракет. Враг попал в жилые многоквартирные дома и по улицам частного сектора. Погибли люди.

Ночью 10 октября российские захватчики вновь нанесли удары по Запорожью. Установлено около 10 прилетов.

Разрушен многоэтажный жилой дом. Пострадали и погибли люди.

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