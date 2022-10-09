Ночью оккупанты ударили ракетам по жилым домам в Запорожье: погибли 17 человек

Ночью Запорожье подверглось массированному ракетному обстрелу РФ / Фото t.me/starukhofficial

Ночью 9 октября город Запорожье подвергся массированному ракетному обстрелу российских оккупантов. Было выпущено около десяти ракет. В результате по меньшей мере 17 человек погибли. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В результате вражеской атаки пострадали жилые многоквартирные дома и улицы частного сектора города. Вспыхнул пожар.

"По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 - пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших", - написал Куртев в Telegram.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил в Telegram, что в результате вражеской ракетной атаки врага разрушена многоэтажка в областном центре.

На месте трагедии работают спасатели, медики и другие службы. Людям уже предоставляется вся необходимая помощь.

Последствия ночного обстрела Запорожья / Фото t.me/starukhofficial

В Сети появились фото и видео с места "прилета" российских ракет. Как видно на кадрах, полностью разрушен подъезд. Из-за взрыва пострадали и припаркованные под домом автомобили.

На месте обстрела Запорожья вспыхнул пожар / Фото Telegram

Оккупанты ударили по жилым домам в Запорожье / Фото Telegram

Обгоревшие авто на месте обстрела / Фото Telegram

Ракетный обстрел Запорожья - под завалами ищут людей / Фото Telegram

Как сообщал Главред, ночью в четверг, 6 октября российские оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье.

Утром в среду, 5 октября, российские оккупанты атаковали Белую Церквовь в Киевской области при помощи иранских дронов-камикадзе. БПЛА были выпущены с юга Украины.

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