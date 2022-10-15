Боец ВСУ с ломтиком арбуза ярко ответил, когда будет освобожден Херсон

Боец взял ломтик спелого херсонского арбуза и откусил его в прямом эфире.
Украинский военный рассказал о ситуации на Херсонщине и недвусмысленно намекнул, что уже скоро следует ждать радостных новостей.
Начальник пресс-службы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский в эфире телемарафона ярким жестом дал исчерпывающий ответ на вопрос, когда же будет освобожден Херсон от российских оккупантов - он надкусил арбуз в прямом эфире.
Зелинский сказал, что был готов к этому вопросу и знал, что его обязательно зададут. Ни для кого не секрет, что Херсонщина у украинцев ассоциируется именно с арбузами. Поэтому он взял ломтик спелого херсонского арбуза и откусил его в прямом эфире.
"Но мы комментировать не можем, потому что это сейчас запрещено. Дождитесь информации от Генерального штаба. Вам все сообщат, все расскажут и все будет Украина", - отметил военный.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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