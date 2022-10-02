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ВСУ пошли вперед: взорван штаб РФ в Бериславе, уничтожены оккупанты в Херсоне

2 октября 2022, 14:32

Вооруженные силы Украины активизировали действия по освобождению Херсонской области.

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
Уничтожен российский склад в Бериславе / Фото УНИАН

В Бериславе Херсонской области 1 октября было уничтожено здание полиции, где находился штаб российских оккупантов.

"Оккупанты сейчас начинают расселяться и в больницах, и в зданиях людей, потому что расселяться в административных зданиях они уже считают для себя опасным. Вчера как раз в Бериславе было уничтожено здание полиции, там, где находились оккупанты, и под завалами много рашистов осталось. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться как раз больше по частному сектору", — рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире телемарафона.

В свою очередь советник городского головы Херсона Роман Головня рассказал, что Вооруженные силы Украины активизировали действия по освобождению Херсонской области.

"Со вчерашнего вечера поступает уже подтвержденная информация об активизации наших войск в сторону Херсона и области. Непосредственно это отражается и на самом городе Херсоне. Есть уже подтвержденная информация о поражении техники и живой силы противника в городе. Также поступает информация о том, что один из заместителей коллаборанта Сальдо был ликвидирован", – подчеркнул он в эфире телеканала Эспрессо.

Советник городского головы отметил, что противник привел в полную боевую готовность отдельные воинские части в оккупированном Крыму.

"С самого утра поступает достаточно положительная информация о работе наших Вооруженных сил. Сейчас ждем подтверждения от Генерального штаба. Также подтверждена информация от Генерального штаба, что враг активизировался в оккупированном Крыму. Это подтверждает, что Вооруженные силы Украины пошли вперед в Херсонской области", – добавил Головня.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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