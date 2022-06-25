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Силы вторжения РФ на Донбассе возглавил известный своей жестокостью генерал Суровикин

25 июня 2022, 10:03

В РФ отстранили командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова и командующего Южной группой войск генерала армии Александра Дворникова.

Сергей Суровикин
Силы РФ на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин / Фото whatisyournameinsider.com

С начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

По данным британской разведки, в число отстраненных генералов входят командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также какое-то время исполнял обязанности главного оперативного командующего.

"Командование ЮГВ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГВ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе", - сообщили в британской разведке.

Также отмечается, что на протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Отметим, вечером 24 июня спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал имена командующих группировками войск, которые участвуют в войне в Украине. Среди них генерал-полковник Александр Лапин, который руководит соединениями и воинскими частями центральной группировки ВС РФ, а также генерал Сергей Суровикин, который командует южной группировкой.

Сергей Суровикин - что о нем известно

В 2017 и 2019 годах Суровикин руководил действиями российских войск в Сирии, а с 31 октября 2017-го возглавляет ВКС РФ. Участвовал в войне в Таджикистане, во Второй чеченской и Сирийской войнах.

В декабре 2017 года ему присвоено звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике".

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что в РФ сменили командующего Воздушно-десантных войск и, возможно, начальника южного военного округа, назначив нового главнокомандующего оккупационных войск в Украине. Кадровые "чистки" в высшем военном командовании свидетельствуют о длительной дисфункции Кремля в ведении войны.

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