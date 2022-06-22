Полетели головы: в РФ убирают генералов из-за провала войны в Украине - ISW

В РФ убирают генералов из-за провала войны в Украине / скриншот

В РФ сменили командующего Воздушно-десантных войск и, возможно, начальника южного военного округа, назначив нового главнокомандующего оккупационных войск в Украине.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что кадровые "чистки" в высшем военном командовании свидетельствуют о длительной дисфункции Кремля в ведении войны.

Так, действующий начальник штаба центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский заменит нынешнего командующего Воздушно-десантных войск РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Последнего уволили за провалы в Украине и огромные потери среди десантников.

Ожидается, что вскоре Кремль назначит генерала армии Сергея Суровикина, который сейчас командует Воздушно-космическими силами, командующим Южного военного округа (ЮВО).

Читайте также"Их судьба печальна": в РФ идет "чистка" военного руководства, отвечающей за войну в Украине - АрестовичЭто означает, что Суровикин фактически заменит действующего командующего "спецоперации" Александра Дворникова, сообщают аналитики.

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял решение уволить двух командиров военных округов на фоне провала в войне против Украины. Был отстранен командир Западного военного округа генерал-полковник Алексей Журавлев, который занимал эту должность с 2018 года.

При этом был уволен командир Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко, который был назначен на эту должность только в 2021 году.

Читайте также: