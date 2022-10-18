ВСУ готовят наступление: в Херсоне оккупанты в панике собираются вывозить людей

Коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра", - утверждает коллаборант.

В своем обращении Сальдо упомянул не только районы Херсонской области, но и Снигиревский район Николаевской области.

По словам Сальдо, оккупанты в Херсоне готовятся к наступлению защитников Украины и создают якобы "оборонительные укрепления".

Как сообщал Главред, новый командующий силами российских оккупантов в Украине Сергей Суровикин заявил, что действия и планы страны-агрессора в отношении Херсона "будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации".

По его словам, ситуация "непростая", а оккупанты собираются действовать "осознанно и своевременно".

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Ранее журналисты Financial Times предположили, что армия Украины может освободить Херсон уже на этой неделе. Прогноз в материале базировался на оценках западных экспертов и призывах оккупантов к "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что силы обороны Украины могут освободить Херсон до начала зимы. Однако он не исключает сценария, согласно которому Россия может нанести удар на севере, чтобы отвлечь ВСУ на юге. Впрочем, Арестович не верит в успех такого маневра со стороны врага.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что войска РФ до конца будут держаться за оккупированный Херсон. Сейчас они пытаются наладить снабжение своей группировки на правом берегу Херсонщины. Но такая ситуация долго продолжаться не будет. По мнению Жданова, до конца октября Украина либо войдет в Херсон, либо освободит город.