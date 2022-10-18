Армия Украины продвинулась ближе в сторону Херсона – ОК Юг

ВСУ освобождают Херсонскую область от российских оккупантов, войска двигаются вперед - ОК Юг / Telegram Ермак, Суспільне

Вооруженные силы Украины продолжают успешную контрнаступательную операцию в Херсонской области. До оккупированного Херсона осталось уже не так далеко, однако об освобождении города пока говорить рано. Враг увеличил свою корабельную группировку в Черном море и намекает на готовность проведения десантной операции. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что контрнаступление на Херсонщине идет успешно. ВСУ продвинулись ближе в сторону Херсона, до города осталось уже не так много. Но об освобождении областного центра говорить пока рано – украинским военным предстоит работа.

"Пространствами Херсонщины мы двигаемся вперед. Непосредственно до самого областного центра уже не так далеко, но работы еще много" – отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупант Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море. Согласно имеющимся данным, в Черноморской акватории 6 кораблей, 2 из них – ракетоносители. По водам курсируют два больших десантных корабля.

"Это психологическая операция. Прозрачный намек на то, что десантная операция возможна, и они к чему-то готовятся. Но ракетоносители снаряжены около 16 ракетами типа "Калибр" и могут быть применены по любому региону", - объяснила представитель ОК Юг.

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что РФ может задействовать высокоточные ракеты для атаки объектов критической инфраструктуры Украины. Она попросила не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не поддаваться паническим настроениям.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Ранее журналисты Financial Times предположили, что армия Украины может освободить Херсон уже на этой неделе. Прогноз в материале базировался на оценках западных экспертов и призывах оккупантов к "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что силы обороны Украины могут освободить Херсон до начала зимы. Однако он не исключает сценария, согласно которому Россия может нанести удар на севере, чтобы отвлечь ВСУ на юге. Впрочем, Арестович не верит в успех такого маневра со стороны врага.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что войска РФ до конца будут держаться за оккупированный Херсон. Сейчас они пытаются наладить снабжение своей группировки на правом берегу Херсонщины. Но такая ситуация долго продолжаться не будет. По мнению Жданова, до конца октября Украина либо войдет в Херсон, либо освободит город.

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