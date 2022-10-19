"Это должен был быть их первый ребенок": трагические детали о паре, которую россияне убили дроном в Киеве

В начале года этим мужчине и женщине исполнилось 34 года. Девушка была на 6 месяце беременности.
Вследствие удара иранским дроном-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли молодые супруги, которые ждали рождения ребенка.
В начале года этим мужчине и женщине исполнилось 34 года. Девушка была на 6 месяце беременности, пишет ТСН.
Супруги несколько лет назад приехали в Киев из Ровенской области. Мужчина работал в IT-сфере, а его жена имела педагогическое образование, но работала в маркете одной из крупных сетей. Оба были уроженцами одного из районов Ровенской области.
"Это были очень положительные молодые люди. Например, девушка в школе училась всегда на отлично, потом получила педагогическое образование. Они ходили в одну школу, но встречаться начали года через 2 после ее окончания. Расписалась она с мужем, насколько я знаю, не так и давно, около двух лет назад. Ребенок, который должен был родиться — это их первый ребенок. Очень трудно понимать, что все они погибли. Шок. Мужчина — тоже очень позитивный, уравновешенный, приветливый. В жизни они добивались всего сами", - рассказала жительница села, где проживают родители погибшей девушки.
Последнюю публикацию на своей странице в соцсетях девушка начала со слов: "Никто из нас не знает, что будет дальше".
Россия атаковала Киев дрононами-камикадзе
Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений. А Украину - победа.
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