Авиация ВСУ выпотрошила позиции оккупантов на юге: 84 "двухсотых" и пылающая техника

Авиация ВСУ выпотрошила позиции оккупантов на юге/ скриншот

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла 15 ударов по российским оккупантам на южном направлении.

Как сообщили на Facebook-cтраничке оперативного командования "Юг", удары были нанесены по опорным пунктам и местам сосредоточения сил и средств противника.

Россияне потеряли 84 человека, две самоходные гаубицы типов "Акация" и "Мста-С", танк, три единицы автомобильной и бронированной техники, а также три склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Отмечается, что оккупанты ведут оборону и пытаются удержать занятые рубежи. Продолжается огневое поражение позиций ВСУ вдоль линии фронта с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Как сообщал Главред, военнослужащие 93-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожили самый дорогой танк российской армии - Т-90М Прорыв. Боевая машина была ликвидирована в районе Бахмута Донецкой области.

Ранее Вооруженные силы Украины захватили элитный трофей - лучший боевой танк российской армии Т-90М Прорыв. Боевая машина оснащена комплексом средств снижения заметности (КССЗ), также известным под названием Накидка. Новейший российский танк Т-90М был найден в Харьковской области в идеальном состоянии.

Читайте также: