Авиация ВСУ выпотрошила позиции оккупантов на юге: 84 "двухсотых" и пылающая техника

Вооруженные силы Украины нанесли 15 успешных ударов по позициям захватчиков на южном направлении.
Авиация Вооруженных сил Украины нанесла 15 ударов по российским оккупантам на южном направлении.
Как сообщили на Facebook-cтраничке оперативного командования "Юг", удары были нанесены по опорным пунктам и местам сосредоточения сил и средств противника.
Россияне потеряли 84 человека, две самоходные гаубицы типов "Акация" и "Мста-С", танк, три единицы автомобильной и бронированной техники, а также три склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
Отмечается, что оккупанты ведут оборону и пытаются удержать занятые рубежи. Продолжается огневое поражение позиций ВСУ вдоль линии фронта с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.
Как сообщал Главред, военнослужащие 93-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожили самый дорогой танк российской армии - Т-90М Прорыв. Боевая машина была ликвидирована в районе Бахмута Донецкой области.
Ранее Вооруженные силы Украины захватили элитный трофей - лучший боевой танк российской армии Т-90М Прорыв. Боевая машина оснащена комплексом средств снижения заметности (КССЗ), также известным под названием Накидка. Новейший российский танк Т-90М был найден в Харьковской области в идеальном состоянии.
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