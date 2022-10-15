Месть за Днепропетровщину: авиация ВСУ 13 раз наведалась на позиции оккупантов на юге

Авиация ВСУ 13 раз наведалась на позиции оккупантов на юге / скриншот

В течение пятницы, 14 октября, авиацией ВСУ было нанесено 13 ударов по вражеским позициям на южном направлении.

Огнем был уничтожен российский склад с боеприпасами, а также 18 военнослужащих и 15 единиц бронетехники армии РФ, сообщили в ОК "ЮГ".

"Реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган" противником к вечеру выпущено с десяток снарядов по Марганцу и Доброй Надежде, что на Никопольщине в Днепропетровской области. Масштабы повреждений уточняются, предварительно люди не пострадали. Штурмовой и армейской авиацией было 6 раз атаковано направление Давыдова Брода", – говорится в сообщении.

В ответ авиацией ВВС ВСУ было нанесено 13 ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранению боезапаса.

"Подтвержденные потери противника составляют 18 рашистов, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 1 самоходная пушка калибра 203-мм "Пион", 4 единицы авто-бронетехники и 1 склад с боеприпасами в Берисласком районе. Повреждены еще 3 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", 1 танк и другая бронированная техника", – говорится в сводке.

Ранее Вооруженные силы Украины ответили оккупантам на мощные ракетные обстрелы. За последние несколько дней украинские защитники ликвидировали три комплекса зенитно-ракетных установок С-300, из которых оккупанты беспощадно обстреливала Запорожье. Кроме ЗРК, уничтожено 10 единиц другой техники.

Также сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

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