Убивали украинцев в Запорожье: ВСУ уничтожили три комплекса С-300 оккупантов

Российская С-300 / УНИАН, mil.ru

Вооруженные силы Украины ответили оккупантам на мощные ракетные обстрелы.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за последние несколько дней украинские защитники ликвидировали три комплекса зенитно-ракетных установок С-300, из которых оккупанты беспощадно обстреливала Запорожье.

Кроме ЗРК, уничтожено 10 единиц другой техники.

"Уничтожены 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники", – сказано в сообщении.

Также в Генштабе заявили об уничтожение большого количества личного состава противника за предыдущие дни.

"Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 – ранеными", – добавили в Генштабе.

Ракетные обстрелы Запорожья

Напомним, ночью 9 октября российские оккупанты применили тактическую авиацию для того, чтобы нанести ракетный удар по Запорожью. Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, по предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья.

Позже стало известно, что враг выпустил по Запорожью в ночь на 9 октября более 20 ракет. Оккупанты применили авиацию и зенитно-ракетные комплексы. Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска.

Ночью 10 октября российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью. Всего было около 10 "прилетов". Был разрушен многоэтажный жилой дом. В результате есть пострадавшие и погибший.

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