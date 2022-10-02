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64 "двухсотых" и 16 сожженных танков: авиация и артиллерия ВСУ сократили популяцию россиян на юге

2 октября 2022, 08:46

Украинская авиация и артиллерия отработали на высшем уровне.

ВСУ
Авиация и артиллерия ВСУ сократили популяцию россиян на юге / УНИАН

За сутки 1 октября украинские защитники на юге уничтожили 64 оккупанта, склад с боеприпасами россиян и 16 танков противника.

Как сообщили в ОК "Юг", нашей авиацией нанесено 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 550 огневых задач, в частности по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

"Потери врага за боевой день составляют: уничтожены 64 рашиста, склад с боеприпасами, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 2 противотанковых ракетных комплекса, 16 танков и 11 единиц другой авто-бронетехники. Один БТР затрофейен", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки защитники на юге уничтожили 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Баштанском районах без возможности реализации набранных фото/видео данных.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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