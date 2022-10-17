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Более $4 млн превратились в груду металла: ВСУ уничтожили под Бахмутом самый дорогой танк войск РФ

17 октября 2022, 06:42

Танк Т-90М Прорыв был уничтожен воинами 93-й бригады Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Танк Т-90М Прорыв
Танк Т-90М Прорыв стоит 4,3 млн долларов / скриншот

Военнослужащие 93-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожили самый дорогой танк российской армии - Т-90М Прорыв. Боевая машина была ликвидирована в районе Бахмута Донецкой области.

Украинский журналист Юрий Бутусов показал фрагмент видеосюжета, в котором кремлевский пропагандист называет Прорыв "гордостью российской армии" и "неуязвимым для ударов".

"Прорыв – машина, и правда, способная прорвать любое оцепление и даже линию фронта. За 20 лет своей эволюции эта самоходная железная крепость прошла революционные этапы обновлений. Благодаря особой защите танк надежен в эксплуатации, а главное – почти неуязвим для ударов благодаря броне", – заявил пропагандист.

Танк Прорыв
Танк Т-90М Прорыв - гордость оккупантов / скриншот

Танк Т-90М Прорыв - что о нем известно

На вооружение российской армии был принят только в 2020 году.

Согласно открытым данным, в российские танковые части поступило только 40 единиц Т-90М. Стоимость Т-90М Прорыв достигает 4,3 млн долларов.

Этот танк является модернизацией российского танка Т-90 "Владимир", созданного в конце 80-х – начале 90-х годов. Главное отличие этой модификации в принципиально новой башне и более мощном двигателе. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.

Как сообщал Главред, ранее Вооруженные силы Украины захватили элитный трофей - лучший боевой танк российской армии Т-90М Прорыв. Боевая машина оснащена комплексом средств снижения заметности (КССЗ), также известным под названием Накидка. Новейший российский танк Т-90М был найден в Харьковской области в идеальном состоянии.

Защитники Украины захватили российскую боевую машину десанта-4М (БМД-4М), которую в России называют "своей гордостью".

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