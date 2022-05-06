ВСУ уничтожили гордость российского танкостроения новейший танк Т-90М "Прорыв"

Стоимость одной экспортной единицы 3 - 4 миллиона долларов.
ВСУ продолжают превращать российскую технику в металлолом. Очередным трофеем наших войск стал новейший танк Т-90М "Прорыв".
Гордость российского танкостроения была уничтожена под Харьковом, сообщили в Минобороны. Известно, что стоимость одной экспортной единицы 3 – 4 миллиона долларов.
"Украинская армия превратила Т-90М в металлолом. В Украине возможен парад российской техники. Парад уничтоженного вооружения", – говорится в сообщении.
Танк Т-90М "Прорыв"
На вооружение российской армии он был принят только в 2020 году.
Согласно открытым данным, в российские танковые части поступило только 40 единиц Т-90М. Главное отличие этой модификации в принципиально новой башне и более мощном двигателе. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.
Вероятно, разбитый в Харьковской области танк принадлежал к составу 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.
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