ВСУ уничтожили гордость российского танкостроения новейший танк Т-90М "Прорыв"

ВСУ уничтожили гордость российского танкостроение новейший танк Т-90М "Прорыв" за 3 млн долларов / https://twitter.com/DefenceU/

ВСУ продолжают превращать российскую технику в металлолом. Очередным трофеем наших войск стал новейший танк Т-90М "Прорыв".

Гордость российского танкостроения была уничтожена под Харьковом, сообщили в Минобороны. Известно, что стоимость одной экспортной единицы 3 – 4 миллиона долларов.

"Украинская армия превратила Т-90М в металлолом. В Украине возможен парад российской техники. Парад уничтоженного вооружения", – говорится в сообщении.

Танк Т-90М "Прорыв"

На вооружение российской армии он был принят только в 2020 году.

Согласно открытым данным, в российские танковые части поступило только 40 единиц Т-90М. Главное отличие этой модификации в принципиально новой башне и более мощном двигателе. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.

Вероятно, разбитый в Харьковской области танк принадлежал к составу 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

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