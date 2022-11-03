Угроза наступления России на Киев из Беларуси: в ВСУ намерены опередить врага

Если войска РФ пойдут на Киев, для украинцев это не будет тайной - Громов / Коллаж Reuters

В ВСУ прилагают максимальные усилия для противостояния возможному наступлению оккупантов России на Киев. Сооружаются оборонительные редуты не только в пределах столицы, но и на всех направлениях, где может атаковать враг. Украинские войска попытаются опередить противника. Военных операций на территории других государств не будет, речь идет о защите своих границ. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 3 ноября, он рассказал о том, что сооружаются оборонительные рубежи не только в пределах Киева, но и на тех направлениях, где враг пытается ухудшить обстановку.

"Оборонительные позиции создаются не только в пределах Киева. Оборонные позиции создаются в тех городах, откуда мы чувствуем попытки противника несколько усугубить ситуацию", - отметил Громов.

Также он сказал, что ВСУ приложат усилия, чтобы не допустить захвата оккупантами территорий Украины и опередить врага. Речь идет не о военных операциях в Беларуси или других государствах, а об устойчивой защите своих государственных границ.

"Но мы будем прилагать усилия, чтобы опередить противника в попытке им захватить наши территории. Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ", - добавил Алексей Громов и подчеркнул, что для населения не будет тайной, если войска РФ перейдут к наступлению на Киев.

Угроза повторного наступления войск России на Киев

В МВД Украины предупреждали, что если оккупанты РФ опять пойдут в атаку на Киев с территории Беларуси, ВСУ нанесут удар по российским захватчикам прямо на границе. Россияне тогда понесут большие потери.

Советник Офиса президента Алексей Арестович допустил, что Москва может бросить на Киев группировку войск, которая создается в Беларуси. По его мнению, наступление россиян может произойти ближе к Новому году.

Замначальника Главного оперативного управления ВСУ Алексей Громов говорил, что российская армия может атаковать на западе границы между Беларусью и Украиной.

Но целью РФ может быть не Киев, а ликвидация путей логистики, по которым Украина получает военную помощь от Запада.

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