Почему Иран не прекратит поставки оружия России: эксперт назвал две причины

Иран ведет прокси-войну против США, поэтому прекращения поставок России оружия ожидать не следует - эксперт / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Ситуация с угрозой атаки Ираном целей в Саудовской Аравии не повлияет на оружейные поставки России для войны против Украины. Россияне долго договаривались с Тегераном, сотрудничество вряд ли будет разорвано. К тому же в иранском государстве считают, что содействием Москве они противодействуют США. Совместная работа Ирана и РФ может прекратиться только в случае ухудшения отношений двух государств. Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

В интервью Главреду он рассказал о том, что кампания, связанная с возможной атакой Ирана целей в Саудовской Аравии, никак не отразится на военном сотрудничестве государства с Россией.

По его словам, Тегеран оказывает помощь Москве, потому что ему это выгодно. Иран поставляет оружие России в войне против Украины, поскольку видит в этом свое противодействие США. Иранцы ведут своего рода прокси-войну против Штатов. Они вряд ли прекратят поставки оружия российским оккупантам.

"К сожалению, нет. Тут есть два момента. Первый - россияне очень серьезно "сели" на информационные потоки по Ирану. Они их обрабатывают информационно и пропагандистски, и никто не смог выстроить контрнарратив. Россияне склоняли Иран к этим поставкам долго, и вот сейчас я не думаю, что от них откажутся. Второй - Иран не привык принимать решения под давлением и сдавать назад. Они будут продавать России оружие, пока считают, что это помогает им отвечать США - именно так они все воспринимают. Ведь они помогают РФ не потому, что захотели воевать с Украиной, а потому, что считают это одним из способов ударить по позициям Штатов. То есть Иран ведет прокси войну со Штатами - пока они в этом убеждены, я не думаю, что они возьмут и перестанут продавать оружие России", - объяснил ситуацию эксперт.

Также он добавил, что прекращение сотрудничества Ирана и России в сфере вооружений может прекратиться только в случае ухудшения отношений двух государств.

"К прекращению поставок может привести только ухудшение российско-иранских отношений", - подчеркнул Илия Куса.

Роль Ирана в войне России против Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

В МИД Украины инициировали разрыв дипломатических отношений с Ираном. Руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что Тегеран действует подло и лживо. Киев не будет такого терпеть.

Иран официально отрицает информацию, согласно которой Тегеран передает Москве оружие. Речь идет, в том числе, и о поставках оккупантам РФ дронов-камикадзе.

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