Саудовская Аравия заявила, что Иран вскоре нападет на нее и Ирак - СМИ

С конца сентября Иран уже неоднократно атаковал северный Ирак / pixabay, Википедия,

Власти Саудовской Аравии предупредили Соединенные Штаты Америки о том, что Иран планирует в ближайшее время напасть на нее и Ирак. Такими действиями Иран хочет отвлечь внимание населения от антиправительственных протестов, которые продолжаются уже более месяца.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Саудовской Аравии и США.

По словам источников, Саудовская Аравия, США и ряд других государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил из-за угрозы нападения Ирана. А в Совете национальной безопасности Белого дома подтвердили, что обеспокоены информацией и готовы ответить на нападение со стороны Ирана.

"Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт с Саудовской Аравией по военным и разведывательным каналам. Мы без колебаний будем действовать для защиты наших интересов и партнеров в регионе", - заявил представитель Совета нацбезопасности.

Заметим, что с конца сентября Иран уже неоднократно атаковал северный Ирак. Страна запустила десятки баллистических ракет и беспилотников. Один из дронов сбили американские военные, ведь тот летел в Эрбиль, где базируются войска США. Причиной своих атак Иран называл вспышку протестов на своей территории, организованных якобы курдскими сепаратистскими группировками, которые базируются в Эрбиле.

Кроме того, власти Ирана публично обвинили Саудовскую Аравию, а также США и Израиль в подстрекательстве демонстраций.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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