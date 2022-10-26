Израиль готов предоставить доказательства о лжи Ирана по поставкам РФ дронов – президент страны

Президент Израиля обличил ложь Ирана о предоставлении России дронов-камикадзе/ Telegram, Twitter Isaac_Herzog

Израиль имеет много доказательств того, что страна-агрессор Россия использует в Украине именно иранские дроны. Израильские власти готовы предоставить эти доказательства, чтобы разоблачить ложь Ирана.

Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает Голос Америки. Во время выступления в Вашингтоне он подчеркнул, что невинные гражданские погибают и получают ранения в Украине именно из-за применения Россией иранского оружия.

В подтверждение своих слов президент Израиля показал и прокомментировал фотографии сбитых в Украине дронов-камикадзе, которые применяют российские оккупанты. Он обратил внимание на корпуса, моторы и другие части сбитых беспилотников, которые видны на снимках.

"Это дрон Шахид-136, который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (на корпусе дрона написано "Герань-2" – ред.), но даже шрифт такой же", – рассказал Ицхак Герцог.

Он подчеркнул, что у властей Израиля есть много доказательств того, что это именно иранские дроны-камикадзе. Герцог заявил, что готов предоставить эти доказательства.

Президент Израиля добавил, что мир должен знать правду. Он обратил внимание, как другие государства могут договариваться о чем-то с Ираном в то время, как эта страна "ускоренно движется к созданию ядерной бомбы и одновременно делает другие ужасные вещи".

Иран поставляет России дроны-камикадзе

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал удары российских оккупантов по мирным гражданам Украины с использованием иранских беспилотников. Он заявил о том, что не доверяет руководству Ирана. Президент отметил, что Иран отрицает поставки ракет и беспилотников для России, несмотря на имеющиеся доказательства.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отмечал, что российские оккупанты терроризируют украинцев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Это может продолжаться еще долго. Однако украинская ПВО уничтожает около 70% "мопедов".

Также сообщалось, что Иран готовит поставки в Россию БпЛА нового типа – Arash-2 и ракет класса "земля-земля". Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны. Уточняется, что Иран передаст армии РФ бронежилеты и шлемы для мобилизованных и отправит советников для применения беспилотников "Arash-2" и баллистических ракет в войне против Украины.

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