РФ будет еще долго терроризировать украинцев иранскими дронами - Буданов

РФ покупает "мопеды", так как запасы ракет у оккупантов уже почти исчерпаны.
Российские оккупанты терроризируют украинцев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Это может продолжаться еще долго. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, сообщает Украинская правда.
Россия продолжает постоянно заказывать "шахидов", что не дает им оказаться в дефиците. По данным Буданова, сейчас оккупанты атакуют украинские города дронами уже со второй партии.
Стоит отметить, что украинская ПВО уничтожает около 70% "мопедов".
"По состоянию на 22 октября они применили около 330 "шахидов". Из них, насколько я помню, 222 были сбиты. Другие в той или иной степени дошли до своих целей — не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей. Одноразовая поставка партии – это около 300 единиц", — сказал Буданов.
Таким образом Буданов подсчитал, что РФ заказала около 1700 дронов всех типов. Однако еще не все были получены, так как их нужно еще изготовить.
В разведке отметили, что у России уже виден жесткий дефицит высокоточных ракет, их запасы почти исчерпаны.
"Террор с использованием "шахидов" на самом деле может быть еще долго. А вот с использованием ракет – нет, потому что запасы почти исчерпаны. Что касается "Искандеров" – это около 13% осталось, по ракетам типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК" – это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (неприкосновенный запас – Главред)", — сказал Буданов.
Продажа иранских дронов для РФ
Напомним, 6 октября во время визита иранской делегации в Москву Иран пообещал предоставить России дополнительную партию ударных беспилотников и ракеты класса "земля – земля".
В свою очередь, Иран отвергает все обвинения в поставке России оружия для использования в войне против Украины. 19 октября представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".
20 октября ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов России. Евросоюз заморозил активы трех физических лиц и одного учреждения, которые ответственны за поставку иранских дронов.
Атака Киева дронами из Ирана
Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Погибли четыре человека.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений, а Украину - победа.
Посольство США в Украине назвало атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.
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