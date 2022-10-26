"Путинизм – это вирус": у Зеленского назвали "лекарство" для борьбы с режимом Кремля

Предоставленное Украине Западом оружие – это щит, который защищает Европу от российской агрессии, отмечает глава ОП.
Для победы над страной-агрессором Россией Украине нужно больше оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что современные системы ПВО для нашего государства – это щит Европы, который защищает европейские страны от российской агрессии.
"Современные системы ПВО для Украины – это щит Европы. Оружие для нас является инвестицией Запада в собственное будущее", – отмечает Ермак.
Путинизм нужно уничтожать как вирус, подчеркнул председатель ОП. И наше государство может это делать при наличии большего количества инструментов.
"Путинизм – он как вирус. А вирусы нужно уничтожать. Мы можем это сделать – нам нужно больше инструментов", – написал он.
Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине новые комплексы систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что ФРГ в кратчайшие сроки поставит Украине еще три ЗРК IRIS-T, каждый из которых может защитить крупный город.
Напомним, власти США всерьез рассматривают идею с предоставлением Украине партии легендарных зенитных ракетных комплексов ПВО модели Hawk – для того, чтобы официальный Киев мог защитить страну от подлых ударов российских дронов и ракет.
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