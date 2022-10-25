В США хотят выдать Украине новые системы ПВО - Reuters

В США хотят выдать Украине новые системы ПВО Hawk - Reuters / https://ua.depositphotos.com и Викпедия

Власти США всерьез рассматривают идею с отправкой Украине партии легендарных зенитных ракетных комплексов ПВО модели Hawk ‒ для того, чтобы официальный Киев мог защитить страну от подлых ударов российских дронов и ракет. Об этом сообщает западное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

"США рассматривают возможность отправки ПВО Hawk со складов в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет", ‒ поведал один из них.

Тем не менее, пока источники не могли сказать журналистам, сколько именно систем ПВО модели Hawk и боеприпасов к ним Пентагон хочет поставить Украине.

Справка. Система HAWK (в переводе с английского ‒ сокол) была разработана еще во времена войны, которую США вела с коммунистами во Вьетнаме. Но потом много раз усовершенствовалась. По факту, HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT (производства Raytheon Technologies - RTX.N). Всего было произведено более 40 тысяч установок HAWK. По информации эксперта, вероятность уничтожения цели одной ракетой из такой установки составляет 0,56 (56%), а модификация I-Hawk улучшила данный показатель до 0,85 (85%).

ПВО для Украины

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", - отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Другие новости: