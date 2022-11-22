Британия передала Украине усовершенствованные высокоточные ракеты Brimstone 2: что это за оружие

Британия передала Украине Brimstone 2 / Фото twitter.com/UAWeapons

Великобритания поставляет Украине модернизированные ракеты с лазерным наведением Brimstone 2 - их дальность пуска вдвое больше ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

Как пишет The Telegraph, ракеты Brimstone 2 традиционно запускаются ВВС Великобритании из истребителей Tornado и Typhoon. Однако украинские военные используют грузовики как мобильные пусковые системы.

По данным издания, стоимость одной такой ракеты, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 207 тысяч долларов.

Великобритания впервые передала Украине ракеты Brimstone около шести месяцев назад.

Справка. Brimstone – ракета класса "земля-земля" или "воздух-земля". В ракете установлена новая радиолокационная головка самонаведения, способная захватывать объекты. В новой версии дальность поражения ракеты с самолета – 60 км. При пуске ракеты с земли дальность миниатюризируется до 10-12 км.

Как сообщал Главред, в июле нынче уже экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к Владимиру Зеленскому с предложением обучить украинских военных на территории Британии.

Тогда же советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что это замечательная возможность, ведь подготовка британской пехоты является одной из самых лучших в мире.

11 ноября глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что зимой ВСУ пополнят тысячи бойцов с опытом обучения в Британии.

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